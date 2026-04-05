У Росії вважають сценарій, де США залишають НАТО – нереалістичними. Про це пише Defense Blog.

Дивіться також Не як член: посол при Альянсі розповіла, як Україна може стати частиною НАТО

Що сказав Медведєв про погрози Трампа вийти з НАТО?

Дмитро Медведєв прокоментував заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого виходу країни з НАТО, назвавши їх "політичним шоу". За його словами, такий сценарій є малоймовірним, оскільки американська політична система передбачає стримування подібних рішень. Зокрема, для виходу з альянсу необхідна підтримка Конгрес США, яку отримати буде складно.

Медведєв також заявив, що, попри гучну риторику, США можуть вдатися до часткових кроків – наприклад, скорочення військової присутності або обмеження допомоги союзникам. Проте, він вважає такі дії менш помітними, ніж повноцінний вихід із блоку.

Нагадаємо, що заяви пролунали на тлі активних дискусій у США та Європі щодо майбутнього альянсу. Раніше Трамп допустив можливість виходу США з НАТО, що викликало занепокоєння серед союзників.

Зверніть увагу! Політолог Ігор Рейтерович пояснив 24 Каналу, що погрози Трампа вийти з НАТО – це спроба тиснути на європейців, оскільки США не можуть одноосібно вийти з Альянсу. Присутність американських військ в Європі є стратегічно вигідною для США, бо дозволяє вести геополітичну війну далеко від своєї території.

НАТО переживає не найкращі часи: що відомо