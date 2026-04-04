Зараз Україна перебуває у дуже вигідній позиції. Про це пише Politico.
Дивіться також На тлі загострення відносин Рютте вирушає в США до Трампа
Як Україна може стати частиною НАТО?
Інформаційна замітка: Президент США Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів із НАТО. На його думку, нинішні події можуть суттєво змінити роль Альянсу.
На заяву відреагувала постійна представниця України при НАТО Олена Гетманчук. Вона наголосила, що замість розмов про можливий розпад Альянсу варто говорити про його переосмислення. За її словами, нинішня ситуація може створити нові можливості для інтеграції України до НАТО та зробити сам Альянс більш ефективним і готовим до протидії російській загрозі.
Гетманчук також підкреслила, що Україна вже зараз перебуває у вигідній позиції як партнер. Вона зазначила, що навіть без формального членства Київ фактично реалізує ключові положення стратегічної концепції НАТО на практиці.
Кіт Келлог запропонував створити нову оборонну структуру замість НАТО, залучивши Японію, Австралію та деякі європейські країни, включаючи Україну. Він розкритикував Альянс за слабку реакцію під час конфлікту США з Іраном та зазначив, що НАТО потребує переосмислення.
Видання The Telegraph зазначало, що основною причиною відсутності членства України в НАТО є зовсім не формальні критерії, а в імперському мисленні керівництва Кремля, яке роками впливало на позицію країн-союзників. ЗМІ також зазначає, що членство України в Альянсі могло б стати стабілізуючим фактором для Росії, а не провокацією.
Нагадаємо, що 22 березня в Україну вперше за час повномасштабної війни прибуло військове командування НАТО на чолі з Адміралом П'єром Вандьє. Під час зустрічі вони обговорювали залучення українських військових до навчань НАТО та розвиток Спільного центру НАТО – Україна.