Про це повідомили на сайті НАТО.
Що відомо про візит Рютте до США?
Марк Рютте 8 – 12 квітня перебуватиме у Вашингтоні. Планується, що у перший же день візиту він зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом, держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Гегсетом.
Наступного дня, 9 квітня, генсек НАТО відвідає захід, організований Ronald Reagan Presidential Foundation Institute. Там Рютте виступить із промовою та візьме участь у дискусії.
З 10 по 12 квітня очільник Альянсу долучиться до зустрічі Більдербергського клубу.
Що кажуть у США про НАТО?
Західні ЗМІ днями цитували американських посадовців, з якими має зустрітись Марк Рютте. Вони заявляли про серйозні наміри США вийти із НАТО.
Дональд Трамп пояснив, що невдоволений європейськими союзниками, адже вони нібито не підтримали та "не були поруч", коли Сполучені Штати з Ізраїлем розпочали війну проти Ірану.
До того ж американський президент шантажує Європу постачанням зброї в Україну. Мовиться, про ймовірне припинення допомоги в рамках PURL. За даними FT, це можливо, якщо Європа не підтримає дії Вашингтону на Близькому Сході.