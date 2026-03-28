Про це повідомив заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, передає пропагандистське росЗМІ "РИА Новости".

Чи мобілізує Росія ще людей?

За словами Медведєва, в Росії поки немає жодної потреби оголошувати нову хвилю мобілізації. Пов'язано це, мовляв, з тим, що наразі на війні проти України воює достатньо контрактників.

Тих осіб, які уклали договір, контракт про несення військової служби у військах для участі в Об'єднаному угрупуванні військ у ході (так званої – 24 Канал) спеціальної військової операції цілком достатньо для виконання всіх бойових завдань,
– запевнив російський політик.

Ба більше, Медведєв навів дані, згідно з яким від початку 2026 року контракт на службу уклали понад 80 тисяч росіян. Водночас торік їх було більш ніж 400 тисяч.

Яких втрат зазнає армія Росії на війні проти України?

  • Як розповів 24 Каналу генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, окупанти хотіли провести операції щонайменше на 8 напрямках, але їм не вдалось. Одна з причин – нестача професійних резервів.

  • За його словами, українські військові проводять контрудари, через що втрати Росії за тиждень сягають близько 11 тисяч ліквідованих та поранених.

  • Українські морпіхи 28 березня відбили найбільшу атаку у 2026 році на Олександрівському напрямку. В результаті Росія втратила 27 окупантів і техніку.