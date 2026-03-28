Про це повідомив заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, передає пропагандистське росЗМІ "РИА Новости".
Чи мобілізує Росія ще людей?
За словами Медведєва, в Росії поки немає жодної потреби оголошувати нову хвилю мобілізації. Пов'язано це, мовляв, з тим, що наразі на війні проти України воює достатньо контрактників.
Тих осіб, які уклали договір, контракт про несення військової служби у військах для участі в Об'єднаному угрупуванні військ у ході (так званої – 24 Канал) спеціальної військової операції цілком достатньо для виконання всіх бойових завдань,
– запевнив російський політик.
Ба більше, Медведєв навів дані, згідно з яким від початку 2026 року контракт на службу уклали понад 80 тисяч росіян. Водночас торік їх було більш ніж 400 тисяч.
Яких втрат зазнає армія Росії на війні проти України?
Як розповів 24 Каналу генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, окупанти хотіли провести операції щонайменше на 8 напрямках, але їм не вдалось. Одна з причин – нестача професійних резервів.
За його словами, українські військові проводять контрудари, через що втрати Росії за тиждень сягають близько 11 тисяч ліквідованих та поранених.
Українські морпіхи 28 березня відбили найбільшу атаку у 2026 році на Олександрівському напрямку. В результаті Росія втратила 27 окупантів і техніку.