Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает пропагандистское росСМИ "РИА Новости".
Мобилизует ли Россия еще людей?
По словам Медведева, в России пока нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации. Связано это, мол, с тем, что сейчас на войне против Украины воюет достаточно контрактников.
Тех лиц, которые заключили договор, контракт о несении военной службы в войсках для участия в Объединенной группировке войск в ходе (так называемой – 24 Канал) специальной военной операции вполне достаточно для выполнения всех боевых задач,
– заверил российский политик.
Более того, Медведев привел данные, согласно которым с начала 2026 года контракт на службу заключили более 80 тысяч россиян. В то же время в прошлом году их было более 400 тысяч.
Какие потери понесет армия России на войне против Украины?
Как рассказал 24 Каналу генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, оккупанты хотели провести операции как минимум на 8 направлениях, но им не удалось. Одна из причин – недостаток профессиональных резервов.
По его словам, украинские военные проводят контрудары, из-за чего потери России за неделю достигают около 11 тысяч ликвидированных и раненых.
Украинские морпехи 28 марта отбили самую большую атаку в 2026 году на Александровском направлении. В результате Россия потеряла 27 оккупантов и технику.