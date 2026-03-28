Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает пропагандистское росСМИ "РИА Новости".

Мобилизует ли Россия еще людей?

По словам Медведева, в России пока нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации. Связано это, мол, с тем, что сейчас на войне против Украины воюет достаточно контрактников.

Тех лиц, которые заключили договор, контракт о несении военной службы в войсках для участия в Объединенной группировке войск в ходе (так называемой – 24 Канал) специальной военной операции вполне достаточно для выполнения всех боевых задач,

– заверил российский политик.

Более того, Медведев привел данные, согласно которым с начала 2026 года контракт на службу заключили более 80 тысяч россиян. В то же время в прошлом году их было более 400 тысяч.

