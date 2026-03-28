Стоит только вспомнить, что враг десятки раз отчитывался о якобы захвате Покровска. Как отметил 24 Каналу генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, ситуация действительно сложная, но Вооруженные Силы противостоят оккупантам.

Почему весеннее наступление России проваливается?

"Враг пытался провести тактические и стратегические операции как минимум на 8 направлениях от Слобожанщины до Гуляйполя, Херсона. То есть по всей линии фронта", – добавил генерал армии.

Украина имеет успехи на юге и на Днепропетровщине, там известно об освобождении части территорий. Такие действия подтверждают, что у россиян есть серьезные проблемы, осенняя, зимняя, а теперь весенняя кампании – проваливаются. Одна из ключевых причин заключается в отсутствии глубоких, системных, профессиональных резервов.

На приоритетных направлениях мы проводим контрудары, враг несет потери. За неделю Россия теряет около 11 тысяч уничтоженных или раненых бойцов. Это колоссальное количество,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Для Кремля такие потери являются серьезной проблемой, их пытаются как-то компенсировать, но перспектив для глобальных операций нет. Можем говорить только о локальных продвижениях. Более того, освобождение территории показывает, что Украина имеет модель действий, стратегический план.

Обратите внимание! С начала контрнаступления на юге Украина деоккупировала около 470 квадратных километров территории. Главнокомандующий ВСУ заверил, что украинское войско продолжит уничтожать врага. Он отметил, что такие успехи – результат нестандартных действий военных.

Украина наносит успешные удары

Силы обороны атакуют тылы противника. Говорится о центрах управления, учебные центры, места хранения техники, вооружения, систем радиолокации. Такие действия подрывают основу для операций врага.

Если мы сможем наращивать темп и масштабировать удары, тогда удастся еще больше усилить наше войско. Также важным является новые разработки, развитие ВПК. Все это позволит в перспективе уничтожать по 5 – 10 тысяч оккупантов в день.

Такая ситуация будет означать перелом в войне. К этому мы должны двигаться, и зелень на фронте россиянам точно не поможет. Силы обороны адаптированы к весне и к лету, имеем системную модель разведки,

– сказал генерал армии.

Американцы продолжают предоставлять нам информацию, работает киберразведка, агентурная, дроновая, партизанская. Это большие возможности, поэтому россияне не смогут скрыть резервы, накопления оружия. А именно они станут объектами наших атак, чтобы сломать планы России на весенне-летнюю кампанию.

