Видео и подробности операции появились на странице штурмового подразделения полка "Скала".
Как Силы обороны зачистили Миньковку и почему она важна?
Полк Сухопутных войск ВСУ "Скала" провел успешную контрнаступательную операцию в Донецкой области в населенном пункте Миньковка. Известно, что именно это село является важной тактической точкой на трассе Бахмут – Славянск. Украинские бойцы оперативно, эффективно и скоординировано зачистили село от российских захватчиков.
Враг имел целью воспользоваться этой территорией для дальнейшего продвижения.
Эти действия (украинских войск – 24 Канал) сорвали потенциальное продвижение противника и стабилизировали ситуацию на направлении,
– добавили в "Скале".
Кроме того, защитники деблокировали позиции союзных подразделений, развернули новые наблюдательные пункты и нанесли ощутимые потери врагу, уничтожив более 40 военнослужащих России.
Защитники освободили Миньковку: смотрите видео операции
Какова сейчас ситуация на других участках фронта?
Главком ВСУ Сырский заявил, что Россия активизировала наступательные действия на нескольких стратегических направлениях, в частности на Покровском и Александровском направлениях состоялось 163 и 96 атаки соответственно. На Константиновском направлении враг штурмовал 84 раза.
Враг пытался давить на фронте от Сумщины до Гуляйполя, однако все попытки успешно подавили украинские защитники.
На Александровском направлении пока отсутствует четкая линия фронта, поскольку враг усилил попытки инфильтрации. Защитники заметили, что россияне не имеют техники для передвижения, однако все равно идут в бой несмотря на масштабные потери личного состава.