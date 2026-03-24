Видео и подробности операции появились на странице штурмового подразделения полка "Скала".

Как Силы обороны зачистили Миньковку и почему она важна?

Полк Сухопутных войск ВСУ "Скала" провел успешную контрнаступательную операцию в Донецкой области в населенном пункте Миньковка. Известно, что именно это село является важной тактической точкой на трассе Бахмут – Славянск. Украинские бойцы оперативно, эффективно и скоординировано зачистили село от российских захватчиков.

Враг имел целью воспользоваться этой территорией для дальнейшего продвижения.

Эти действия (украинских войск – 24 Канал) сорвали потенциальное продвижение противника и стабилизировали ситуацию на направлении,

– добавили в "Скале".

Кроме того, защитники деблокировали позиции союзных подразделений, развернули новые наблюдательные пункты и нанесли ощутимые потери врагу, уничтожив более 40 военнослужащих России.

Защитники освободили Миньковку: смотрите видео операции

