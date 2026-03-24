Відео та подробиці операції з'явились на сторінці штурмового підрозділу полку "Скеля".

Як Сили оборони зачистили Міньківку та чому вона важлива?

Полк Сухопутних військ ЗСУ "Скеля" провів успішну контрнаступальну операцію на Донеччині у населеному пункті Міньківка. Відомо, що саме це село є важливою тактичною точкою на трасі Бахмут – Слов'янськ. Українські бійці оперативно, ефективно та скоординовано зачистили село від російських загарбників.

Ворог мав на меті скористатись цією територією для подальшого просування.

Ці дії (українських військ – 24 Канал) зірвали потенційне просування противника та стабілізували ситуацію на напрямку,

– додали у "Скелі".

Крім того, оборонці деблокували позиції союзних підрозділів, розгорнули нові спостережні пункти й завдали відчутних втрат ворогу, знищивши понад 40 військовослужбовців Росії.

Захисники звільнили Міньківку: дивіться відео операції

