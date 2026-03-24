Про це радник міністра оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш") написав у своєму телеграм-каналі. Військовий є експертом із радіозв'язку.

Чи буде ракетна атака вдень 24 березня?

"Флеш" припустив, що так.

Наразі, на мою думку, противник витратив до 40 відсотків засобів ураження, підготовлених до атаки. Атака на Україну триває. Припускаю, що сьогодні ми побачимо ще й ракети,

– написав він.

На думку експерта, Росія обрала стратегію удару, розтягнутого в часі.

"Наш противник постійно змінює тактику масованих ударів, намагаючись знайти вразливі місця та прорвати нашу повітряну оборону", – пояснив "Флеш".

Схожі думки висловлювали і моніторингові спільноти. Наприклад, телеграм-канал "єРадар" помітив, що росіяни не виводили підводні човни – носії ракет у море та не піднімали МіГи.