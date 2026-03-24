Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Наразі даних про удар дуже мало.

Що відомо про удар по Дніпру сьогодні?

Інформацію про постраждалих уточнюють.

Ворог атакував Дніпро. Пошкоджений 14-поверховий будинок,

– написав посадовець о 10:32.

О 10:42 кореспонденти Суспільного повідомили про повторні вибухи в Дніпрі. Згодом вони додали, що протиповітряна оборона збила російський дрон – безпілотник упав у середмісті.

Моніторингові канали наводили дані, що в напрямку Дніпра летять реактивні дрони. Повітряні сили не писали про це в своєму телеграм-каналі.

"На зараз інформація про загиблих чи поранених внаслідок ворожої атаки на Дніпро не надходила. У багатоповерхівці виникла пожежа", – додав Олександр Ганжа о 10:44.

Він нагадав, що атака на місто триває, і закликав бути в безпечних місцях.

Слід сказати, що після масованої атаки на Україну вночі 24 березня, яка була комбінованою, росіяни б'ють переважно дронами. Але в деяких регіонах є загроза і швидкісних цілей, як-от на Запоріжжі.

