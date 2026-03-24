Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа. Сейчас данных об ударе очень мало.

Что известно об ударе по Днепру сегодня?

Информацию о пострадавших уточняют.

Враг атаковал Днепр. Поврежден 14-этажный дом,

– написал чиновник в 10:32.

В 10:42 корреспонденты Общественного сообщили о повторных взрывах в Днепре. Впоследствии они добавили, что противовоздушная оборона сбила российский дрон – беспилотник упал в центре города.

Мониторинговые каналы приводили данные, что в направлении Днепра летят реактивные дроны. Воздушные силы не писали об этом в своем телеграм-канале.

"На сейчас информация о погибших или раненых в результате вражеской атаки на Днепр не поступала. В многоэтажке возник пожар", – добавил Александр Ганжа в 10:44.

Он напомнил, что атака на город продолжается, и призвал быть в безопасных местах.

