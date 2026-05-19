Об этом сообщили в Днепровской областной клинической больнице Мечникова.

Смотрите также Массированный обстрел Днепра: власти показали ужасные разрушения города

Какие последствия после атаки на больницу Мечникова?

В больнице рассказали, что ночь была сверхтяжелой. Это было уже не первое ее повреждение.

"Вражеские шахеды снова целились по нашему городу, и в очередной раз ранения получила наша родная больница Мечникова", – написали на странице медучреждения.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Напомним, в октябре 2024 года Россия атаковала Днепр баллистическими ракетами. Тогда пострадала больница Мечникова и другие объекты в радиусе 600 метров. В тот вечер погибли 4 человека, еще 21 человек получил ранения. На момент атаки внутри было более 1700 пациентов и работников. В сети показывали момент атаки на больницу.

Работники больницы рассказали, что на этот раз в помещении повылетали стекла, окна, посекло стены и повредило корпуса.

Но медики продолжают работать и оказывать помощь людям.

Мы ранены, но мы не остановились ни на минуту. Все подразделения работают. Каждая жизнь, которая доверена нам, под надежной защитой. Мы держим медицинский фронт Днепра и всей страны. Не сдаемся. Работаем несмотря на все,

– отметили в больнице Мечникова.

Повреждения больницы Мечникова в Днепре: смотрите видео

Справочно. Областная клиническая больница имени Мечникова – одно из старейших многопрофильных лечебных медицинских учреждений Украины, областной центр специализированной хирургической помощи. Ей почти 230 лет.

Что известно об атаке на Днепр?

В результате атаки 18 мая в Днепре пострадали 28 человек, среди них – 5-месячный ребенок. Было повреждено около 56 домов и почти 2 две тысячи.

Одно из попаданий было по складу, где хранилась пиротехническая продукция. Кроме того, был удар и по энергообъектам.

А утром 19 мая Россия тремя баллистическими ракетами ударила по объектам инфраструктуры Нафтогаза в Днепропетровской области.

Опасность российских атак растет

Угроза ударов со стороны России растет. Военный эксперт и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш") сообщил, что российские "Ланцеты" начали работать в режиме полного радиомолчания вплоть до момента атаки. Это делается специально, чтобы украинская ПВО не могла вовремя среагировать на угрозу.

Стоит отметить, что в 2025 году Россия осуществила почти 55 тысяч запусков дронов по территории Украины, а это примерно в 5 раз больше, чем в 2024.

Интенсивность не спадает – в апреле 2026 количество атак БпЛА выросло на 400 по сравнению с мартом. Эксперты предполагают, что такая динамика может сохраняться в дальнейшем.

Как отметил бывший сотрудник СБУ Ивана Ступака 24 Каналу, Россия имеет потенциал существенно нарастить масштабы использования дронов уже до завершения этого года. Если война будет продолжаться, то общее количество запущенных БпЛА за год может достичь 70 – 75 тысяч.

Между тем главный редактор Defense Express Олег Катков предположил, что до конца 2026 года страна-террористка сможет производить около 450 БпЛА различных типов ежедневно, примерно 55% из них будут "Шахедами".