Сейчас официальной информации о последствиях взрыва или возможных повреждениях пока нет. Об этом пишут корреспонденты "Суспільного".

Смотрите также Беспилотники атакуют Украину, взрывы слышны в Полтаве: где еще опасно

Что известно об атаке на Днепр?

В Днепре утром 13 мая жители города слышали звук взрыва во время воздушной тревоги.

Перед взрывом Воздушные силы ВСУ предупреждали об опасности ударных беспилотников для Днепропетровской области. В частности, в 05:51 военные сообщили о движении БпЛА в направлении Синельниково. На фоне угрозы атаки в регионе была объявлена воздушная тревога.

После этого в Днепре прогремел взрыв, который слышали жители разных районов города. Сейчас официальной информации о причинах взрыва, работы противовоздушной обороны или возможных попаданий нет. Также не сообщалось о пострадавших или разрушениях.

0 08:28 власти сообщили о новой серии взрывов, однако сразу отметили, что это работает ПВО.

Жителей региона призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до официального сообщения об отбое. Также украинцев просят не публиковать фото или видео работы противовоздушной обороны и возможных мест попаданий. Информация о последствиях атаки уточняется.

Что известно об атаке на другие украинские города?