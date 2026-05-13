Сейчас официальной информации о последствиях взрыва или возможных повреждениях пока нет. Об этом пишут корреспонденты "Суспільного".
Что известно об атаке на Днепр?
В Днепре утром 13 мая жители города слышали звук взрыва во время воздушной тревоги.
Перед взрывом Воздушные силы ВСУ предупреждали об опасности ударных беспилотников для Днепропетровской области. В частности, в 05:51 военные сообщили о движении БпЛА в направлении Синельниково. На фоне угрозы атаки в регионе была объявлена воздушная тревога.
После этого в Днепре прогремел взрыв, который слышали жители разных районов города. Сейчас официальной информации о причинах взрыва, работы противовоздушной обороны или возможных попаданий нет. Также не сообщалось о пострадавших или разрушениях.
0 08:28 власти сообщили о новой серии взрывов, однако сразу отметили, что это работает ПВО.
Жителей региона призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до официального сообщения об отбое. Также украинцев просят не публиковать фото или видео работы противовоздушной обороны и возможных мест попаданий. Информация о последствиях атаки уточняется.
Что известно об атаке на другие украинские города?
В Полтаве ночью 13 мая во время воздушной тревоги жители города слышали взрывы. Из-за вражеской атаки без света остались более 6,5 тысяч бытовых и 548 юридических абонентов. Также повреждено остекление близлежащих домов. Информации о травмированных пока не поступало.
В ночь на 13 мая российские ударные беспилотники атаковали Харьков, в городе прогремела серия взрывов. Жители слышали взрывы в разных районах города. По словам городского головы Игоря Терехова, один из ударов зафиксировали в Шевченковском районе. Там обломки беспилотника упали на дорогу, однако обошлось без пострадавших.
Еще один удар пришелся на Холодногорский район Харькова. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры, на месте попадания вспыхнул пожар. Сейчас на месте работают профильные службы и спасатели. Предварительно, в результате российской атаки пострадавших нет.