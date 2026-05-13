О последствиях обстрела сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в соцсетях. Рассказываем, какая есть информация на данный момент.

Что известно об обстреле Харькова 13 мая и его последствиях?

Воздушную тревогу в Харькове объявляли ночью 13 мая дважды – сначала сразу после полуночи, но ненадолго, а потом между 02:53 и 05:30 утра. Как раз во время второй в городе прогремела серия взрывов.

Воздушные силы несколько раз предупреждали об угрозе ударных беспилотников для Харькова. Как впоследствии стало известно, удар пришелся на два района города. Вот какая есть информация о последствиях:

По словам мэра Игоря Терехова, в Харькове зафиксирован удар по Шевченковскому району – там обломки упали на дорогу, без пострадавших.

Другой удар пришелся по Холодногорскому району, в частности по объекту инфраструктуры – на месте попадания вспыхнул пожар. К счастью, информации о пострадавших нет.

Где еще раздавались взрывы в течение атаки?

Ночью, кроме Харькова, взрывы были слышны в Полтаве – туда также летели дроны россиян. Впоследствии Екатерина Ящикова из городского совета в телеграме сообщила о перебоях со светом и водой.

А днем российские войска атаковали автозаправочную станцию и бензовоз в Каменском районе Днепропетровской области, вызвав масштабный пожар. Его ликвидировали, пострадавших нет – но объект критической инфраструктуры поврежден.