О новой атаке сообщают корреспонденты Суспильного.

Что известно о взрывах, произошедших в Днепре?

После масштабной атаки в ночь на 18 мая утром Днепр снова проснулся от взрывов. Известно, что громкие звуки раздались около 6:39.

По информации мониторинговых каналов, в регионе фиксировали крылатые ракеты. Кроме того, в Днепропетровской области все еще находятся вражеские беспилотники.

Пока нет информации о возможных последствиях вражеской атаки. Однако до отбоя воздушной тревоги находитесь в безопасных местах.