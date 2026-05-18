Про нову атаку повідомляють кореспонденти Суспільного.
Дивіться також Масований обстріл Дніпра: влада показала жахливі руйнування міста
Що відомо про вибухи, які пролунали в Дніпрі?
Після масштабної атаки у ніч на 18 травня, зранку Дніпро знову прокинулося від вибухів. Відомо, що гучні звуки пролунали близько 6:39.
За інформацією моніторингових каналів, в регіоні фіксували крилаті ракети. Крім того, в Дніпропетровській області все ще перебувають ворожі безпілотники.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Наразі немає інформації щодо можливих наслідків ворожої атаки. Проте, до відбою повітряної тривоги перебувайте в безпечних місцях.