Про нову атаку повідомляють кореспонденти Суспільного.

Дивіться також Масований обстріл Дніпра: влада показала жахливі руйнування міста

Що відомо про вибухи, які пролунали в Дніпрі?

Після масштабної атаки у ніч на 18 травня, зранку Дніпро знову прокинулося від вибухів. Відомо, що гучні звуки пролунали близько 6:39.

За інформацією моніторингових каналів, в регіоні фіксували крилаті ракети. Крім того, в Дніпропетровській області все ще перебувають ворожі безпілотники.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Наразі немає інформації щодо можливих наслідків ворожої атаки. Проте, до відбою повітряної тривоги перебувайте в безпечних місцях.