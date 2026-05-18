Внаслідок атаки у Дніпрі виникло кілька пожеж. Ворожі удари припали на житловий квартал міста. Влада показала жахливі руйнування.

Які наслідки російського удару по Дніпру?

У Дніпровському районі окупанти поцілили по складу, де зберігалася піротехнічна продукція. Там сталася пожежа. На даху 24-поверхового будинку у Дніпрі теж зайнялося полум'я.

Станом 4-у ранку влада повідомляла 9 поранених, серед них – 10-річний хлопчик. Він та четверо дорослих – на амбулаторному лікуванні. Ще четверо людей госпіталізовані. Всі у стані середньої тяжкості.

Наслідки масованого удару по Дніпру / Фото ОВА

Нагадаємо, що упродовж цілого дня 17 травня Дніпро перебувало під атакою окупантів. У місті лунали вибухи. Уночі до загрози безпілотників додалася небезпека балістики. Кількома ракетами ворог вдарив по місту.

Дніпропетровщина у вогні: що відомо про наслідки атаки 17 травня

Як повідомляє ДСНС, протягом 17 травня росіяни атакували чотири райони області.

У Покровській громаді Нікопольського району внаслідок обстрілу повністю знищено один з будинків садового товариства. З-під завалів зруйнованої оселі рятувальники дістали тіла загиблих чоловіка та жінки.

У Марганці внаслідок ворожої атаки постраждали 4 людей.

У Нікополі обстріл спричинив пожежу на даху чотириповерхової будівлі.

У Васильківській та Межівській громадах Синельниківського району росіяни спрямували БпЛА на житлову забудову – поранення отримав чоловік.

У Криничанській громаді Кам'янського району рятувальники ліквідували займання автомобілів, пошкоджених внаслідок ворожого удару.

У Кривому Розі та Зеленодольській громаді пошкоджена інфраструктура. Пожежу, яка виникла ліквідували вогнеборці.

Росія використовує нову тактику повітряного удару по Україні

Росія змінила тактику повітряних атак і тепер завдає ударів по Україні майже безперервно – не лише вночі, а й протягом кількох днів поспіль.

Аналітик Інституту науки та міжнародної безпеки Ігор Анохін зазначає, що головна мета такої тактики – постійний психологічний тиск на людей та економічний терор.

Через затяжні тривоги українці змушені годинами перебувати в укриттях або ризикувати власною безпекою.

Експерт пояснює, що масові атаки також перевантажують українську систему ППО. Україна змушена витрачати дорогі ракети для знищення дешевих дронів, через що російським ракетам стає легше проривати захист.

Дослідник Центру аналізу європейської політики Федеріко Борсарі додав, що денні атаки мають ще одну мету – розвідку. Частина російських дронів-приманок обладнана сенсорами, які допомагають виявляти українські системи ППО, мобільні вогневі групи та інші військові об'єкти для подальших ударів.

Федеріко Борсарі та Ігор Анохін вважають, що тривалі денні атаки дронами можуть стати постійною частиною війни. Однак, за словами Борсарі, поки незрозуміло, чи принесе Росії така стратегія бажаний результат.