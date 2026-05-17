Про таке поінформували кореспонденти Суспільного.

Що відомо про вибухи в Дніпрі?

Загалом тривогу для Дніпровського району оголосили ще о 16:49. Регіон перебував під атакою ворожих дронів. Зокрема, монітори близько 17:45 писали про декілька російських БпЛА курсом на місто.

Про рух безпілотників в області попереджали й у Повітряних силах. Раніше там також інформували про загрозу пусків КАБів на Дніпропетровщину.

Повідомлення про перший вибух надійшло вже о 18:06, проте вибухи не припинилися. Зазначимо, що на момент публікації інформація про можливі наслідки атаки відсутня. Імовірно, місцева влада повідомить про це згодом.

Терор українських міст не припиняється: де гриміли вибухи та які наслідки?

Варто зауважити, що протягом ночі й дня 17 травня низка регіонів України потерпала від російських обстрілів. Тривога кілька разів лунала у Києві – там сили ППО відпрацьовували по ворожих дронах.

А у Броварському районі Київщини внаслідок удару БпЛА пошкоджено будівлю автотранспортного підприємства та два приватні будинки.

Традиційно Повітряні сили звітували про відбиття нічної атаки: було знешкоджено 279 дронів із 287 запущених ворогом. При цьому зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків ще на 7 локаціях.

Дніпро, до того ж, був під ударом і вночі, через що постраждало троє людей, а також фіксували пошкодження підприємства й житлових будинків.

А що відбувається у Москві?

17 травня Московська область зазнала однієї з наймасштабніших атак дронами з початку війни – російські ЗМІ повідомляли про численні вибухи. Під удар, зокрема, потрапив Московський НПЗ у районі Капотні, який входить до найбільших в країні-агресорці та забезпечує значну частину паливних потреб регіону.

Також унаслідок інцидентів виникла пожежа в аеропорту "Шереметьєво", через що було скасовано або перенесено сотні рейсів, зокрема у "Внуково".

Про ситуацію в російській столиці у притаманній собі манері висловився і командувач Сил безпілотних систем ЗСУ. "Мадяр" оприлюднив фото дрона з написом Moscow Never Sleeps.

Крім того, у районі станції метро "Черкізовська" сталася масштабна пожежа під мостом СВХ на Амурській вулиці — там горіли будматеріали та будівельні відходи.