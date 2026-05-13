Наразі офіційної інформації про наслідки вибуху чи можливі пошкодження поки немає. Про це пишуть кореспонденти "Суспільного".

Що відомо про атаку на Дніпро?

У Дніпрі вранці 13 травня мешканці міста чули звук вибуху під час повітряної тривоги.

Перед вибухом Повітряні сили ЗСУ попереджали про небезпеку ударних безпілотників для Дніпропетровської області. Зокрема, о 05:51 військові повідомили про рух БпЛА у напрямку Синельникового. На тлі загрози атаки у регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Після цього у Дніпрі пролунав вибух, який чули мешканці різних районів міста. Наразі офіційної інформації щодо причин вибуху, роботи протиповітряної оборони чи можливих влучань немає. Також не повідомлялося про постраждалих або руйнування.

0 08:28 влада повідомила про нову серію вибухів, однак одразу зазначила, що це працює ППО.

Мешканців регіону закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до офіційного повідомлення про відбій. Також українців просять не публікувати фото чи відео роботи протиповітряної оборони та можливих місць влучань. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Що відомо про атаку на інші українські міста?