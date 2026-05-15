Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что враг смог накопить в течение так называемого "перемирия" определенное количество дронов. Также в последнее время фиксировали медленные темпы использования "Шахедов". Поэтому это также позволило ударить более 1500 беспилотниками за сутки.

Сколько дронов производят в России?

По словам Каткова, пока понятно, что такую массированную комбинированную атаку продолжительностью в сутки враг может осуществить только с помощью накопления беспилотников. При этом Россия работает над тем, чтобы нарастить производство БпЛА.

Главное управление разведки уже сообщало о планах России произвести 110 тысяч беспилотников, из которых 60 тысяч будут ударные дальнобойные дроны, а 50 тысяч – ложные цели. И это проблема.

Если враг реализует этот план, то сможет производить примерно 450 дронов разных типов в сутки уже к концу 2026 года. Примерно 55% из этих дронов будут "Шахеды". А в начале 2027-го производство может дойти до 500 беспилотников в сутки. Это действительно угрожающие цифры. Этот график производства дронов в России должен сейчас висеть чуть ли не в каждом правительственном кабинете в Европе,

– отметил Катков.

В Украине сейчас одна из самых мощных систем противовоздушной обороны в мире. Силы обороны смогли сбить почти все беспилотники, которые запустила Россия во время атаки 13 – 14 мая. Вряд ли Германия или Франция сейчас в состоянии отбить такое количество дронов.

Обратите внимание! Украинский военный эксперт и специалист в области радиотехнологий и внештатный советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что Силы обороны обезвредили или уничтожили 95% из более 1500 беспилотников. На перехватчики пришлось примерно 30% от всех целей.

Как Украина справилась с одной из крупнейших атак по Украине?

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия запустила 1560 дронов за 24 часа по Украине в течение 13 – 14 мая. Многие из них целились по Киеву, где зафиксировали повреждения на 20 локациях.

Военный обозреватель Василий Пехньо подчеркнул, что фактически 1500 дронов за сутки – это своеобразный "рекорд". На этот раз россияне активнее использовали приграничье. Значительное количество дронов пролетало возле границы Украины с Беларусью, Румынией, Молдовой. Силы обороны не имеют возможности использовать средства ПВО на территории других стран, поэтому и РФ использует такие "коридоры", чтобы пробиваться к Западу Украины.

Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук отметил, что похожая атака происходила уже в середине апреля. Тогда она тоже продолжалась в течение суток. Враг пытался истощить систему ПВО, растянув атаку во времени. При этом россияне еще и пытались психологически надавить на население из-за такой длительной атаки. Вероятнее всего, так они мстили за проблемы, которые Украина создала РФ по параду на 9 мая.