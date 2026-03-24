Як розповів 24 Каналу кореспондент із Запоріжжя, вже о 2 годині ночі моніторингові канали повідомляли про десяток безпілотників, які летять до міста. Після цього почалися вибухи.

Які наслідки атаки на Запоріжжя?

Найбільше постраждала 16-поверхівка на Запорізькій набережній, куди влучив один із дронів. На восьмому поверсі жила сім'я переселенців. На жаль, внаслідок удару чоловік загинув, його дружину відвезли до лікарні.

Варто зауважити, що мовиться про монолітний, міцний будинок, який зводили ще в часи Радянського Союзу. Мабуть, технологія справді не підвела, бо наслідки від влучання дрона могли бути значно більшими.

Працівникам ДСНС довелося працювати з автопідйомника, оскільки гасити пожежу на восьмому поверсі дуже складно.

Але одними дронами все не обмежилося, потім полетіли балістичні ракети. Обласна адміністрація повідомила, що ударних безпілотників, які влучили, було 6, а також 5 балістичних ракет,

– розповів кореспондент із Запоріжжя.

Під ударом опинилися житлові квартали, об'єкти інфраструктури. Дев'ять людей поранені, всім їм надають медичну допомогу. Крім цього, пошкоджені 20 багатоповерхових будинків, 6 приватних осель, магазин, нежитлові будівлі, підприємства.

Один з уражених будинків знаходиться поруч з тим, який був зруйнований раніше. Тільки нещодавно його відбудували, люди повернулися у свої квартири й знову поруч прилетіло.

Вранці атаки дронами продовжувалися. В одному районі згоріла бензозаправка, в яку влучив безпілотник. Там постраждав 50-річний чоловік,

– додав кореспондент із Запоріжжя.

Загалом, обласна адміністрація за добу нарахувала 820 ударів, постраждали 44 населених пункти. Крім ракетних ударів багато стріляла артилерія. Було 311 артударів, в основному більше по Оріхівщині та Гуляйпільщині.

Прилетіло 480 безпілотників різних модифікацій і 4 рази стріляли реактивні системи залпового вогню. Після цих атак надійшло кілька десятків повідомлень про руйнування різних об'єктів.

