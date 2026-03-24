Сусіди розповіли історію однієї із сімей із понівеченої запорізької багатоповерхівки, передає Суспільне.
Що відомо про постраждалу сім'ю у Запоріжжі?
Пара виявилася переселенцями. Вони проживали на 8 поверсі.
Жінку забрала швидка, а її чоловік загинув.
"Більше 30 років, вони переселенці. Хороші люди, молода сім'я. Дітей немає, вони молоді", – розповіла їхня сусідка Ніна.
У сім'ї також було два песики, вони теж загинули.
"Вони, напевно, там уже і згоріли. Тому що не могли добратися навіть до нього (чоловіка – 24 Канал), щоб його врятувати, не могли одразу в цю секунду, як її вивели, не змогли. Я не знаю, як воно вийшло, що жінка встигла, а він – ні", – додала ще одна сусідка.
Нагадаємо, що у багатоповерхівку влучив російський дрон. Спалахнула пожежа. Є інформація про кількох поранених та жертву.
Загалом у місті пошкоджено 6 багатоквартирних та 2 приватні будинки, магазин, нежитлові будівлі, об'єкт промислової інфраструктури. Також зайнялася автозаправка.
Які наслідки атаки на інші регіони?
Загалом цієї ночі у небі над Україною було 426 російських засобів повітряного нападу, з яких сили ППО збили або подавили 390 цілей. На жаль, є влучання на 22 локаціях, зокрема постраждали Полтава й Запоріжжя.
У Полтаві загинули двоє людей, ще 11 дістали поранення, серед них є дитина. У місті зазнали руйнувань житлові будинки та готель.