Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Нагадаємо, після масованої атаки вночі в місті є загиблий і поранені.
Що відомо про пожежу на АЗС у Запоріжжі сьогодні?
Про займання місцева влада повідомила близько восьмої ранку.
Росіяни завдали удар по одному із районів Запоріжжя. Дим, який можуть бачити запоріжці, – наслідок ворожого удару – горить АЗС,
– написав Федоров.
Згодом посадовець виклав фото.
Наслідки атаки по Запоріжжю – пожежа на АЗС / Фото Запорізька ОВА
Судячи з оприлюднених кадрів, заправка вигоріла вщент.
Досить швидко стало відомо, що поранений 50-річний чоловік. Поки не відомо, в якому він стані.
Які ще наслідки атаки в інших містах?
На Полтавщині двоє загиблих. Вони були в готелі, коли вдарила Росія.
Вибухи лунали на Прикарпатті.
Через нічну атаку затримуються кілька поїздів.
На Харківщині окупанти вдарили FPV-дроном по електропотягу. Загинув пасажир.