Соседи рассказали историю одной из семей с изуродованной запорожской многоэтажки, передает Суспильное.
Что известно о пострадавшей семье в Запорожье?
Пара оказалась переселенцами. Они проживали на 8 этаже.
Женщину забрала скорая, а ее муж погиб.
"Больше 30 лет, они переселенцы. Хорошие люди, молодая семья. Детей нет, они молодые", – рассказала их соседка Нина.
В семье также было две собачки, они тоже погибли.
"Они, наверное, там уже и сгорели. Потому что не могли добраться даже до него (мужа – 24 Канал), чтобы его спасти, не могли сразу в эту секунду, как ее вывели, не смогли. Я не знаю, как оно получилось, что женщина успела, а он – нет", – добавила еще одна соседка.
Напомним, что в многоэтажку попал российский дрон. Вспыхнул пожар. Есть информация о нескольких раненых и жертве.
Всего в городе повреждены 6 многоквартирных и 2 частных дома, магазин, нежилые здания, объект промышленной инфраструктуры. Также загорелась автозаправка.
Какие последствия атаки на другие регионы?
Всего этой ночью в небе над Украиной было 426 российских средств воздушного нападения, из которых силы ПВО сбили или подавили 390 целей. К сожалению, есть попадания на 22 локациях, в частности пострадали Полтава и Запорожье.
В Полтаве погибли два человека, еще 11 получили ранения, среди них есть ребенок. В городе подверглись разрушениям жилые дома и отель.