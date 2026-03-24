Про те, як відпрацювала ППО під час нічного обстрілу, розповіли в Повітряних силах ЗСУ.
Дивіться також В Запоріжжі після російського удару спалахнула АЗС: є поранений
Скільки цілей вдалося збити й чи є влучання?
Усього під час атаки зафіксували 426 російських засобів повітряного нападу. Зокрема йдеться про таке:
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
- 18 крилатих ракет Х-101;
- 5 крилатих ракет Іскандер-К;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69/31;
- 392 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів.
Російські цілі летіли з різних напрямів. Йдеться, зокрема, про Курську та Брянську області Росії, пуски здійснювалися й з тимчасово окупованих територій, а також з повітряного простору над Каспійським морем.
За попередніми даними, станом на 09:00, сили ППО змогли збити або ж подавити 390 цілей – 25 ракет та 365 безпілотників різних типів:
- 18 крилатих ракет Х-101;
- 5 крилатих ракет Іскандер-К;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 365 ворожих БпЛА різних типів.
Проте, на жаль, влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА зафіксовано на 22 локаціях, а також є падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях.
Зазначається, що інформація ще про 3 ворожі ракети наразі уточнюється. Водночас російська атака триває.
Збиті цілі