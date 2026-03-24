Про це повідомили Повітряні сили. Там нагадали, що атака триває, адже в повітряному просторі України ще є ударні безпілотники.

Що відомо про масовану атаку 24 березня?

Був комбінований удар. Ворог цілив по об'єктах критичної інфраструктури України, для цього застосував ударні БпЛА, ракети повітряного та наземного базування.

На 9 ранку відомо, що ППО збила/подавила 390 цілей – це 25 ракет та 365 безпілотників різних типів.

Зафіксовано влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях.

Скільки ракет збила ППО сьогодні:

18 крилатих ракет Х-101 із 18, які пускали з повітряного простору над Каспійським морем;

5 крилатих ракет "Іскандер-К" із 5, які пускали з Брянщини;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із 4 Х-59/69/31, які пускали з Курської області та тимчасово окупованих територій Донеччини;

365 ворожих БпЛА різних типів із 392.

Утім, не вдалося збити жодної із 7 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400". Росіяни пускали їх із Курської області та Донеччини.

Цікаво! Моніторингові спільноти писали, що під ранок очікується друга хвиля крилатих ракет. Але пуски не підтвердилися.



Що і звідки летіло на Україну сьогодні / Інфографіка моніторингових каналів

З-поміж ударних БпЛА були дрони типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і безпілотники інших типів. Їх запускали з багатьох напрямків – Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ і Гвардійське в тимчасово окупованому Криму.

"Шахедів" було близько 250.

Коротко про наслідки атаки