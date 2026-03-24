Об этом сообщили Воздушные силы. Там напомнили, что атака продолжается, ведь в воздушном пространстве Украины еще есть ударные беспилотники.

Что известно о массированной атаке 24 марта?

Был комбинированный удар. Враг целился по объектам критической инфраструктуры Украины, для этого применил ударные БпЛА, ракеты воздушного и наземного базирования.

На 9 утра известно, что ПВО сбила/подавила 390 целей – это 25 ракет и 365 беспилотников различных типов.

Зафиксировано попадание 6 ракет и 27 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 10 локациях.

Сколько ракет сбила ПВО сегодня:

18 крылатых ракет Х-101 из 18, которые пускали из воздушного пространства над Каспийским морем;

5 крылатых ракет "Искандер-К" из 5, которые пускали из Брянщины;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из 4 Х-59/69/31, которые пускали из Курской области и временно оккупированных территорий Донецкой области;

365 вражеских БпЛА разных типов из 392.

Впрочем, не удалось сбить ни одной из 7 баллистических ракет "Искандер-М/С-400". Россияне пускали их из Курской области и Донецкой области.

Интересно! Мониторинговые сообщества писали, что под утро ожидается вторая волна крылатых ракет. Но пуски не подтвердились.



Что и откуда летело на Украину сегодня / Инфографика мониторинговых каналов

Среди ударных БпЛА были дроны типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов. Их запускали со многих направлений – Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Гвардейское во временно оккупированном Крыму.

"Шахедов" было около 250.

Коротко о последствиях атаки