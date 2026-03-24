Об этом сообщили в Суспильном. Тревога в области уже завершилась.
Какие последствия обстрела Полтавы сегодня?
К сожалению, два человека погибли, 11 ранены. Среди пострадавших ребенок.
Фото с места атаки по Полтаве 24 марта / Суспільне
В городе повреждены жилые дома и отель, о чем заявил глава ОВА. Были пожары.
Жители Полтавы слышали по меньшей мере 10 взрывов. Россияне направили на регион много дронов и баллистику.
Где еще раздавались взрывы ночью 24 марта?
Это прежде всего Запорожская область, где есть погибший человек и семеро раненых. Как и по Полтаве, удар был комбинированный – ракетами и беспилотниками.
Повреждены 6 многоквартирных и 2 частных дома, магазин, нежилые здания, объект промышленной инфраструктуры.
Также Ивано-Франковская область. СМИ писали о взрывах в Бурштыне.
ПВО работала и в Киеве и области.