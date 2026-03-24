Об этом информирует городской голова Виталий Кличко. Рассказываем, что известно на данный момент.
Что известно об атаке врага на Киев и область 24 марта?
В 00:19 в Киеве объявили воздушную тревогу, причиной стала угроза обстрела ударными дронами. В настоящее время "красными" на карте тревог уже были почти все области на Востоке, Юге и в Центре Украины.
Российская армия с нескольких направлений запустила дроны, а также создала угрозу запуска ракет – в небе несколько бортов стратегической авиации.
В столице прогремела серия взрывов – было слышно работу ПВО. Об этом написал также мэр Киева Виталий Кличко, а перед этим в КГВА предупредили, что киевляне могут слышать громкие звуки.
Также в Киевской ОВА отметили, что в области зафиксировано движение вражеских беспилотников. Поэтому в регионе работают силы Противовоздушной обороны.
Где еще раздавались взрывы в эти сутки?
- Ночью 23 марта Одесская область оказалась под массированной атакой дронов-камикадзе, которые заходили с Черного моря. Целый ряд населенных пунктов региона был под угрозой, враг применил десятки БпЛА.
- Позже днем российские войска атаковали Кривой Рог дронами, в городе повреждена инфраструктура, на месте попаданий произошел пожар. Ранения получили двое мужчин 31 и 58 лет.