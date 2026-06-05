Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

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Что происходит на месте взрыва в Киеве?

Взрыв на территории сортировочного депо произошел около 04:15.

Отмечается, что на место инцидента оперативно прибыли спасатели, работники экстренных служб и правоохранительных органов – пожар удалось локализовать и ликвидировать.

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К сожалению, в результате взрыва погиб 58-летний работник "Новой почты" Иван Жаркий. Еще двое сотрудников – 41-летний Вадим Проценко и 37-летний Денис Карачев – получили ранения и сейчас находятся под наблюдением медиков.

Мы на постоянной связи с их семьями и оказываем всю необходимую помощь и поддержку. Компания также возьмет на себя организацию похорон погибшего коллеги,

– говорится в сообщении "Новой почты".

После взрыва работа сортировочного депо временно приостановлена. На месте также продолжаются следственные действия, а профильные службы работают для установления всех обстоятельств и причин происшествия.

В пресс-службе также отметили, что "Новая почта" полностью сотрудничает с правоохранительными органами и спасательными службами. Отмечается, что до завершения официального расследования компания воздерживается от комментариев относительно возможных причин инцидента.

Напомним, ранее Киевская городская прокуратура сообщила, что после взрыва было начато досудебное расследование по статье о террористическом акте, приведшем к гибели человека.

Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.