Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

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Що відбувається на місці вибуху в Києві?

Вибух на території сортувального депо стався близько 04:15.

Зазначається, що на місце інциденту оперативно прибули рятувальники, працівники екстрених служб та правоохоронних органів – пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати.

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На жаль, внаслідок вибуху загинув 58-річний працівник "Нової пошти" Іван Жарий. Ще двоє співробітників – 41-річний Вадим Проценко та 37-річний Денис Карачов – зазнали поранень та зараз перебувають під наглядом медиків.

Ми на постійному зв'язку з їхніми родинами та надаємо всю необхідну допомогу і підтримку. Компанія також візьме на себе організацію поховання загиблого колеги,

– йдеться в повідомленні "Нової пошти".

Після вибуху роботу сортувального депо тимчасово призупинено. На місці також тривають слідчі дії, а профільні служби працюють для встановлення всіх обставин і причин події.

У пресслужбі також наголосили, що "Нова пошта" повністю співпрацює з правоохоронними органами та рятувальними службами. Зазначається, що до завершення офіційного розслідування компанія утримується від коментарів щодо можливих причин інциденту.

Нагадаємо, раніше Київська міська прокуратура повідомила, що після вибуху було розпочато досудове розслідування за статтею про терористичний акт, що призвів до загибелі людини.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у місті Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.