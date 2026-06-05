Трагічний інцидент відбувся вранці на території сортувального центру поштового оператора. Про це повідомили у поліції.

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Що відомо про вибух на пошті в Києві?

Попередньо, вибух стався під час огляду однієї з посилок. Унаслідок події загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 рік – отримали поранення.

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки столичної поліції, рятувальники ДСНС та медики. Правоохоронці встановлюють усі обставини.

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Нагадаємо, що схожий інцидент трапився 30 жовтня 2025 року. Тоді у Солом'янському районі Києва прогримів вибух в сортувальному центрі "Укрпошти" під час перевірки посилок. Внаслідок вибуху постраждали п'ятеро працівників.

Загалом у центрі виявилося дві небезпечні посилки. Одна вибухнула, іншу вдалося вчасно вилучити.

Зауважимо, що в Україні почастішали теракти у громадських місцях. Часто їх вчиняють зрадники на замовлення російських спецслужб. Наприклад, 23 травня в Одесі підірвали Volkswagen, унаслідок чого постраждали двоє людей, які були в салоні. СБУ кваліфікувала подію як теракт і розпочала розслідування.