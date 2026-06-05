Трагический инцидент произошел утром на территории сортировочного центра почтового оператора. Об этом сообщили в полиции.

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Что известно о взрыве на почте в Киеве?

Предварительно взрыв произошел при осмотре одной из посылок. В результате происшествия погиб 59-летний мужчина, еще двое в возрасте 37 и 41 год – получили ранения.

На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники столичной полиции, спасатели ГСЧС и медики. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

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Напомним, что схожий инцидент произошел 30 октября 2025 года. Тогда в Соломенском районе Киева прогремел взрыв в сортировочном центре "Укрпочты" во время проверки посылок. В результате взрыва пострадали пятеро работников.

В центре оказалось две опасные посылки. Одна взорвалась, другую удалось вовремя изъять.

Заметим, что в Украине участились теракты в общественных местах. Часто их совершают предатели по заказу российских спецслужб. Например, 23 мая в Одессе взорвали Volkswagen, в результате чего пострадали два человека, которые были в салоне. СБУ квалифицировала событие как теракт и приступила к расследованию.