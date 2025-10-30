В общем опасных посылок было две. Одна – взорвалась, а другую – обнаружили и изъяли. Об этом рассказал директор Укрпочты Игорь Смелянский, передает 24 Канал.
Смотрите также Больше возможностей для бизнеса: Укрпочта снизила цены на доставку в 12 стран
Что известно о взрыве на почте в Киеве?
По словам директора, во время проверки система контроля сработала. Однако предотвратить ранение 5 сотрудников не удалось. Сейчас ведется следствие. Детали инцидента обнародуют, когда будет соответствующее разрешение.
Еще раз обращаюсь к нашим уважаемым клиентам: пожалуйста, не подвергайте опасности наших сотрудников, а также ваших друзей и близких,
– подчеркнул Смелянский.
Известно, что взрыв произошел в сортировочном центре в Соломенском районе.
Последние чрезвычайные ситуации в Украине
- В Хмельницком в многоэтажке произошел взрыв из-за утечки газа, в результате чего погибли два человека – мужчина и женщина. Три этажа дома полностью разрушены.
- 23-летний мужчина взорвал гранату в поезде в Овруче, в результате чего погибли он и три женщины. Инцидент произошел во время пограничного контроля.
- В селе Росава Киевской области произошла утечка раствора азотной кислоты из транспортной цистерны.