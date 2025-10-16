По данным ГСЧС, ситуация полностью контролируемая, угрозы для людей нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Киевской области.
Что известно об утечке химических веществ в Киевской области?
Сигнал о разливе неизвестного вещества поступил в оперативно-диспетчерскую службу. На место прибыли подразделения химической, радиационной и биологической защиты из Белой Церкви, мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины, а также специалисты Киевского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава.
Во время проверки выяснилось, что из емкости объемом около одного кубометра вытек раствор азотной кислоты. Спасатели быстро перекачали опасное вещество в другую цистерну, предотвратив ее дальнейшее растекание.
К ликвидации последствий происшествия привлекалось 17 спасателей и 3 единицы техники от ГСЧС, а также 3 специалисты Киевского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины. Благодаря слаженным действиям всех служб ситуацию удалось полностью локализовать, угрозы населению нет,
– отметили в сообщении.
В Киеве и области ввели экстренные отключения света
В четверг, 16 октября, ДТЭК сообщили о экстренных отключениях света в Киеве. В частности, это касается Киевской области.
Кроме того, из-за ночной атаки врага отключения вводили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Хмельницкой и части Черкасской областей.