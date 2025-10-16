По данным ГСЧС, ситуация полностью контролируемая, угрозы для людей нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Киевской области.

Смотрите также Не только свет: у жителей Киева частично исчезла вода

Что известно об утечке химических веществ в Киевской области?

Сигнал о разливе неизвестного вещества поступил в оперативно-диспетчерскую службу. На место прибыли подразделения химической, радиационной и биологической защиты из Белой Церкви, мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины, а также специалисты Киевского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава.

На Киевщине произошла утечка химического вещества: смотрите видео

Во время проверки выяснилось, что из емкости объемом около одного кубометра вытек раствор азотной кислоты. Спасатели быстро перекачали опасное вещество в другую цистерну, предотвратив ее дальнейшее растекание.

К ликвидации последствий происшествия привлекалось 17 спасателей и 3 единицы техники от ГСЧС, а также 3 специалисты Киевского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины. Благодаря слаженным действиям всех служб ситуацию удалось полностью локализовать, угрозы населению нет,

– отметили в сообщении.

ГСЧС ликвидирует последствия утечки химического вещества в Киевской области

В Киеве и области ввели экстренные отключения света