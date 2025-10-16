За даними ДСНС, ситуація повністю контрольована, загрози для людей немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Київської області.
Що відомо про витік хімічних речовин на Київщині?
Сигнал про розлив невідомої речовини надійшов до оперативно-диспетчерської служби. На місце прибули підрозділи хімічного, радіаційного та біологічного захисту з Білої Церкви, мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України, а також фахівці Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.
На Киїівщині стався витік хімічної речовини: дивіться відео
Під час перевірки з’ясувалося, що з ємності об’ємом близько одного кубометра витік розчин азотної кислоти. Рятувальники швидко перекачали небезпечну речовину в іншу цистерну, запобігши її подальшому розтіканню.
До ліквідації наслідків події залучалося 17 рятувальників та 3 одиниці техніки від ДСНС, а також 3 спеціалісти Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Завдяки злагодженим діям усіх служб ситуацію вдалося повністю локалізувати, загрози населенню немає,
– зазначили в повідомленні.
ДСНС ліквідовує наслідки витоку хімічної речовини на Київщині
У Києві та області запровадили екстрені відключення світла
У четвер, 16 жовтня, ДТЕК повідомили про екстрені відключення світла у Києві. Зокрема, це стосується Київської області.
Крім того, через нічну атаку ворога відключення запроваджували в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Хмельницькій та частині Черкаської областей.