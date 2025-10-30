Загалом небезпечних посилок було дві. Одна – вибухнула, а іншу – виявили та вилучили. Про це розповів директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає 24 Канал.
Що відомо про вибух на пошті у Києві?
За словами директора, під час перевірки система контролю спрацювала. Однак запобігти пораненню 5 співробітників не вдалося. Наразі триває слідство. Деталі інциденту оприлюднять, коли буде відповідний дозвіл.
Ще раз звертаюся до наших шановних клієнтів: будь ласка, не наражайте на небезпеку наших співробітників, а також ваших друзів і близьких,
– наголосив Смілянський.
Відомо, що вибух стався у сортувальному центрі в Солом'янському районі.
Останні надзвичайні ситуації в Україні
- У Хмельницькому в багатоповерхівці стався вибух через витік газу, внаслідок чого загинули двоє людей – чоловік і жінка. Три поверхи будинку вщент зруйновані.
- 23-річний чоловік підірвав гранату у потязі в Овручі, внаслідок чого загинули він і троє жінок. Інцидент трапився під час прикордонного контролю.
- У селі Росава на Київщині стався витік розчину азотної кислоти з транспортної цистерни.