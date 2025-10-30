Загалом небезпечних посилок було дві. Одна – вибухнула, а іншу – виявили та вилучили. Про це розповів директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає 24 Канал.

Що відомо про вибух на пошті у Києві?

За словами директора, під час перевірки система контролю спрацювала. Однак запобігти пораненню 5 співробітників не вдалося. Наразі триває слідство. Деталі інциденту оприлюднять, коли буде відповідний дозвіл.

Ще раз звертаюся до наших шановних клієнтів: будь ласка, не наражайте на небезпеку наших співробітників, а також ваших друзів і близьких,

– наголосив Смілянський.

Відомо, що вибух стався у сортувальному центрі в Солом'янському районі.

