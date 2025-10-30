Медики надають їм допомогу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Києва.

Що відомо про вибух на пошті у Києві?

Вибух стався на сортувальному центрі одного з поштових операторів у Києві. У момент вибуху працівники пошти оглядали посилку.

Постраждали 5 працівників відділення пошти. Медики надають їм допомогу.

На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції та медики. Обставини з'ясовуються.