Вибух пролунав близько 15:00 по вулиці Тернопільській, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

Дивіться також Чоловік підірвав гранату на вокзалі на Житомирщині й загинув: що відомо про підривника

Що відомо про вибух у багатоповерхівці у Хмельницькому?

За попередньою інформацією, стався вибух побутового газу у будинку 34/2. На місце події виїхали екстрені служби та слідчо-оперативна група поліції.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що відбувається евакуація людей з пошкодженої багатоповерхівки. Також зазначають, що обвалилися три поверхи.

Вибух газу у житловому будинку: дивіться відео

ЗМІ повідомлять про евакуацію людей: дивіться відео

Руїни багатоповерхівки у Хмельницькому: дивіться відео

Останні новини про надзвичайні ситуації в Україні та світі

На Житомирщині чоловік підірвав гранату в потягу, внаслідок чого загинули прикордонниця та двоє цивільних. Ще двоє військовослужбовців і 10 пасажирів отримали травми.