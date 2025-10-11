Інцидент трапився близько 19:40 на площі Успенській у Соборному районі міста, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

Що відомо про вибух у центрі Дніпра?

За даними правоохоронців, у руках підлітка вибухнув невідомий предмет. Постраждалого 15-річного хлопця доставили до лікарні. Зазначається, що він отримав травму руки. Поліція встановлює усі обставини події.

Тим часом у мережі пишуть, що підлітку відірвало палець. Попередньо, у руках він тримав страйкбольну гранату.

Довідка: Страйкбольна граната – небойовий імітатор для гри (airsoft), що при спрацьовуванні створює звук, дим або розсип пластикових кульок.

