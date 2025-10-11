Інцидент трапився близько 19:40 на площі Успенській у Соборному районі міста, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.
Що відомо про вибух у центрі Дніпра?
За даними правоохоронців, у руках підлітка вибухнув невідомий предмет. Постраждалого 15-річного хлопця доставили до лікарні. Зазначається, що він отримав травму руки. Поліція встановлює усі обставини події.
Тим часом у мережі пишуть, що підлітку відірвало палець. Попередньо, у руках він тримав страйкбольну гранату.
Довідка: Страйкбольна граната – небойовий імітатор для гри (airsoft), що при спрацьовуванні створює звук, дим або розсип пластикових кульок.
Інші інциденти з вибухами гранат
- На автомайданчику в Дарницькому районі Києва 59-річний чоловік кинув бойову гранату Ф-1 у бік маршрутного автобуса свого колеги, який виїжджав на рейс.
- У квартирі в Києві внаслідок детонації боєприпасу загинув 38-річний власник оселі та його 46-річний товариш. Ще одного жителя столиці 48 років з пораненнями госпіталізовано.
- У Хмельницькому на вулиці Зарічанській стався вибух гранати, внаслідок якого 45-річний чоловік втратив руку.