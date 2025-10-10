Його батько перебуває у вкрай тяжкому стані в реанімації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ та "Свої".
За яких обставин від російського обстрілу загинув 7-річний хлопчик?
Мати хлопчика, Світлана Дорош, та двоє доньок вижили і не потребують госпіталізації.
Про трагедію розповіла сама Світлана – молодша медична сестра відділення кістково-гнійної інфекції міської лікарні №9. За її словами, тієї ночі вона не почула сигнал повітряної тривоги, бо після зміни заснула відразу після того, як перевірила дітей.
Пішла перевірила: син спав, середня донька також, старша – в телефоні була... Я почула сильний удар і відчула, що на мене щось рухнуло. Не знаю, який це був вибух – перший, другий…,
– пригадує Світлана.
Будинок зруйнувався і спалахнув. Під уламками жінка знайшла молодшу доньку Ярославу, старша, Олександра, залишилася цілою. Хлопчика Макара витягли рятувальники та відвезли до лікарні, але врятувати його не вдалося – травми виявилися несумісними з життям.
Будинок сім'ї Дорошів після російського обстрілу / Фото "Свої"
У важкому стані залишається батько сім’ї, який нині бореться за життя в реанімації. Лікарі рятують його ноги. Світлана поки не наважується повідомити йому про смерть сина, вона перебуває у лікарні.
Родина лише нещодавно почала відновлювати життя після випробувань – навесні вони придбали цей будинок після повернення чоловіка з трирічного полону.
"Ми хотіли, щоб будинок був ближче до школи. Макар пішов до першого класу”, - додала жінка.
8 грудня хлопчикові мало б виповнитися вісім років.
Які наслідки російського удару по Запоріжжю?
В одному з районів Запоріжжя ракета влучила у приватний сектор. Внаслідок удару повністю зруйнований житловий будинок, на місці спалахнула пожежа.
Від отриманих травм загинув 7-річний хлопчик. Ще 7 людей отримали поранення, зокрема співробітник ДСНС.
За даними очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, загалом по Запоріжжю росіяни застосували вісім "шахедів", п'ять ракет і п'ять КАБів.
Від вибухів пошкоджено 12 багатоповерхових будинків і 8 приватних осель.