Его отец находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ и "Свои".

При каких обстоятельствах от российского обстрела погиб 7-летний мальчик?

Мать мальчика, Светлана Дорош, и двое дочерей выжили и не нуждаются в госпитализации.

О трагедии рассказала сама Светлана – младшая медицинская сестра отделения костно-гнойной инфекции городской больницы №9. По ее словам, той ночью она не услышала сигнал воздушной тревоги, потому что после смены заснула сразу после того, как проверила детей.

Пошла проверила: сын спал, средняя дочь также, старшая – в телефоне была... Я услышала сильный удар и почувствовала, что на меня что-то рухнуло. Не знаю, какой это был взрыв – первый, второй..,

– вспоминает Светлана.

Дом разрушился и вспыхнул. Под обломками женщина нашла младшую дочь Ярославу, старшая, Александра, осталась целой. Мальчика Макара вытащили спасатели и отвезли в больницу, но спасти его не удалось – травмы оказались несовместимыми с жизнью.



Дом семьи Дорошев после российского обстрела / Фото "Свои"

В тяжелом состоянии остается отец семьи, который сейчас борется за жизнь в реанимации. Врачи спасают его ноги. Светлана пока не решается сообщить ему о смерти сына, она находится в больнице.

Семья только недавно начала восстанавливать жизнь после испытаний – весной они приобрели этот дом после возвращения мужа из трехлетнего плена.

"Мы хотели, чтобы дом был ближе к школе. Макар пошел в первый класс”, - добавила женщина.

8 декабря мальчику должно было бы исполниться восемь лет.

