Жертв вражеского удара похоронили в селе Мшана. Знакомые поделились воспоминаниями о них, передает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Что известно о погибших маме и дочери?
В среду, 8 октября, попрощаться с мамой и дочерью пришли родные, друзья и односельчане. Они рассказали журналистам о погибших.
Очень хорошая семья была. Родители и ребенок, дочь. Очень добрые – нет, что говорить. Мы через дорогу соседи. Очень добрые люди были,
– говорит соседка Вера.
Виктория, которая училась с Анастасией в начальной школе, не может поверить в то, что произошло. Она вспоминает одноклассницу как светлого и всегда приветливого человека, готового прийти на помощь.
Моя внучка Анастасия, и она Анастасия, хорошая девочка была, очень хорошая. Да и Ульяна была невинная. Они ушли жить в Лапаевку, там такая беда их застала,
– поделилась соседка Ирина.
Похороны погибших мамы и дочери: смотрите видео
Что известно о трагедии на Львовщине?
- Российская атака ночью 5 октября стала самой массированной для Львовщины – враг бил по объектам энергетики, промышленности и жилому сектору.
- На место гибели 15-летней дочери в Лапаевку с фронта приехал отец. Владимир возложил цветы возле разрушенного дома и рассказал о последнем разговоре с ребенком.
- Ранее соболезнования жертвам комбинированного удара выразил Владимир Зеленский.
- К слову, первые кадры после прилетов в Лапаевке показала полиция.