С отцом погибшей Анастасии Грицив пообщались OBOZ.UA. Мужчина вспомнил первые мгновения, когда узнал о гибели дочери и родителей, передает 24 Канал.

Что известно о девочке, которую убила Россия на Львовщине?

Ночью 5 октября Россия попала в дом в селе Лапаевка во Львовской области. Там погибли Ульяна Константинова и ее 15-летняя дочь Анастасия Грицив. Вместе с ними россияне убили мужа Ульяны Виталия и его родителей – Михаила и Любовь Константиновых.

Отец Анастасии, военный Владимир, в день трагедии находился на передовой без связи. Он рассказал, что именно в дни, когда не было возможности звонить, дочь особенно волновалась за него и присылала много сообщений.

Утром 5 октября вдруг раздается звонок, я еще удивился, кто это прорвался. Поднимаю трубку, а там крик и плач мамы Ульяны, Анны. Из всего понял, что все погибли, был прямой прилет в дом,

– вспомнил Владимир.

Военное командование сразу отпустило Владимира. Он приехал к разрушенному дому в Лапаевке и возложил цветы возле фотографии дочери прямо среди руин.

Отец погибшей рассказал, что Анастасия мечтала о карьере модели. Она участвовала в конкурсах во Львове, занимала призовые места, хорошо училась и дополнительно изучала английский.

Мама Ульяна с дочерью Анастасией / Фото с фейсбука pravda_criminal

В лицее о ней отзываются тепло. Подруги и одноклассники принесли на место трагедии цветы и игрушки.

Четыре года назад семья переехала из села Мшана в Лапаевку. Девочка тяжело переживала разлуку с друзьями, но со временем познакомилась с новыми людьми. Ее мама работала бухгалтером.

