Із батьком загиблої Анастасії Гриців поспілкувались OBOZ.UA. Чоловік пригадав перші миті, коли дізнався про загибель доньки та батьків, передає 24 Канал.

Що відомо про дівчинку, яку вбила Росія на Львівщині?

Вночі 5 жовтня Росія поцілила у будинок у селі Лапаївка, що у Львівській області. Там загинули Уляна Константинова та її 15-річна донька Анастасія Гриців. Разом із ними росіяни вбили чоловіка Уляни Віталія та його батьків – Михайла та Любов Константинових.

Батько Анастасії, військовий Володимир, у день трагедії перебував на передовій без зв'язку. Він розповів, що саме у дні, коли не було можливості телефонувати, донька особливо хвилювалася за нього та надсилала багато повідомлень.

Вранці 5 жовтня раптом лунає дзвінок, я ще здивувався, хто це прорвався. Підіймаю слухавку, а там крик і плач мами Уляни, Анни. З усього зрозумів, що всі загинули, був прямий приліт у будинок,

– пригадав Володимир.

Військове командування одразу відпустило Володимира. Він приїхав до зруйнованого будинку в Лапаївці та поклав квіти біля фотографії доньки просто серед руїн.

Батько загиблої розповів, що Анастасія мріяла про кар'єру моделі. Вона брала участь у конкурсах у Львові, посідала призові місця, добре навчалася та додатково вивчала англійську.

Матір Уляна з донькою Анастасією / Фото з фейсбуку pravda_criminal

У ліцеї про неї відгукуються тепло. Подруги та однокласники принесли на місце трагедії квіти та іграшки.

Чотири роки тому родина переїхала з села Мшана до Лапаївки. Дівчинка важко переживала розлуку з друзями, але з часом познайомилась із новими людьми. Її мама працювала бухгалтеркою.

