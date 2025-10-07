Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной военной администрации. Также нашли воронку диаметром 6 метров.

Где во Львове нашли обломки ракет и дронов?

Опасные находки после российской комбинированной атаки обнаружили во Львове по адресам:

улица Любинская – кассетный боевой элемент ракеты Х-101;

улица Авиационная – боевую часть от крылатой ракеты "Калибр";

улицы Сигнивка – Северная – воронку диаметром 6 метров и глубиной 2 метра, а также и обломки БпЛА;

улица Северная – обломки ракеты между зданиями.

Также обломки ракеты нашли в селе Пасеки-Зубрицкие Давыдовской ТГ Львовского района – по улице Дорожная.

Обратите внимание! ГСЧС Украины предупреждает – если вы увидели подобный предмет, ни в коем случае не подходите к нему, не трогайте и сразу звоните по телефонам 101 и 102!

К слову, в эксклюзивном комментарии 24 Каналу авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что Россия увеличивает количество обстрелов ближе к отопительному сезону. В частности, враг имеет ресурсы, чтобы активно проводить массированные атаки. Например, запускать по 600 дронов каждые 5 дней.

