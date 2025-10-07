Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной военной администрации. Также нашли воронку диаметром 6 метров.
Где во Львове нашли обломки ракет и дронов?
Опасные находки после российской комбинированной атаки обнаружили во Львове по адресам:
- улица Любинская – кассетный боевой элемент ракеты Х-101;
- улица Авиационная – боевую часть от крылатой ракеты "Калибр";
- улицы Сигнивка – Северная – воронку диаметром 6 метров и глубиной 2 метра, а также и обломки БпЛА;
- улица Северная – обломки ракеты между зданиями.
Также обломки ракеты нашли в селе Пасеки-Зубрицкие Давыдовской ТГ Львовского района – по улице Дорожная.
Обратите внимание! ГСЧС Украины предупреждает – если вы увидели подобный предмет, ни в коем случае не подходите к нему, не трогайте и сразу звоните по телефонам 101 и 102!
К слову, в эксклюзивном комментарии 24 Каналу авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что Россия увеличивает количество обстрелов ближе к отопительному сезону. В частности, враг имеет ресурсы, чтобы активно проводить массированные атаки. Например, запускать по 600 дронов каждые 5 дней.
Что известно о последствиях обстрела Львовщины 5 октября?
- По данным ОВА, на Львовщину в целом летело 78 дронов и 12 ракет. Пострадал ряд объектов критической инфраструктуры.
- В селе Лапаевка под Львовом погибла целая семья, в том числе 15-летняя девочка. Один дом разрушен, еще 8 – повреждены. Всего в области пострадало 8 человек.
- В результате атаки загорелся индустриальный парк Sparrow, где хранили товары польской компании LPP – бренды Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito.