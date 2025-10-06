На место трагедии с фронта приехал отец девочки Владимир. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Что известно о погибшей Анастасии Грицив?

Погибла в результате российского удара по жилой застройке Анастасия Грицив была ученицей 10 класса Лапаевского лицея имени Героя Украины Георгия Кирпы.

На место трагедии в понедельник, 6 октября, с фронта приехал отец девочки. Он возложил цветы возле разрушенного дома и рассказал о последнем разговоре с дочерью.

Вечером еще списались. Она (дочь – 24 Канал) спросила, как я, я ответил: "Все ок, как ты?" Отписала – тоже все ок. И утром уже такая новость,

– вспоминает Владимир.

Отец посетил место гибели дочери: смотрите видео

Погибшая Анастасия Грицив и ее мама Ульяна Константинова

К слову, в эксклюзивном комментарии 24 Канала авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что Россия увеличивает количество обстрелов ближе к отопительному сезону. В частности, враг имеет ресурсы, чтобы активно проводить массированные атаки. Например, запускать по 600 дронов каждые 5 дней.

