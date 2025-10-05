В целом Россия использовала более 600 дронов и 50 ракет, как сообщают мониторинговые каналы. Враг увеличил плотность своих массированных ударов. Новую тактику обстрелов и как часто Россия способна массированно атаковать – специально для 24 Канала проанализировали авиаэксперты.
Как Россия изменила тактику массированных обстрелов?
Авиаэксперт Анатолий Храпчинский в комментарии 24 Канала заметил, что Россия увеличивает плотность обстрелов ближе к отопительному сезону. Основная цель – давление на гражданское население, ведь враг наносит удары всеми видами вооружения именно по критической инфраструктуре. По словам авиаэксперта, тактика врага частично меняется. Враг сосредотачивается на определенных регионах и массированно бьет именно туда.
"Россияне выбирают 3 – 4 места и начинают активный массированный обстрел. Если раньше они били по всей территории Украины, исключительно по энергетическим объектам, других элементах, то сейчас у них все удары направлены на большинство энергетических объектов, которые находятся близко к городу", – сказал Храпчинский.
Цель таких атак врага – создавать нагрузки в тех местах, где есть гражданское население. По словам авиаэксперта, они даже строят маршруты своих беспилотников с целью, как можно сильнее залететь в город, чтобы даже падение обломков дронов приводило к более серьезным катастрофам.
Маршрут российских дронов и ракет / Фото monitorwar
Когда может быть следующий массированный обстрел?
Авиаэксперт Валерий Романенко рассказал, что в месяц россияне способны выпускать до 60 баллистических ракет "Искандер-М" и Х-101, которые запускают со стратегических бомбардировщиков, и 10 – 15 ракет "Кинжал". Еще в августе Главное управление разведки сообщало, что Россия способна выпускать 2700 "Шахедов" в месяц, в среднем получается 90 единиц в день, и 2500 "Гербер", которые являются фальш-целями или разведывательными дронами.
Относительно других типов ракет, "Калибры" оцениваются в количестве 20 единиц в месяц, переработка Х-22 на Х-32 – 10 ракет в месяц. То есть темпы ниже, по сравнению с "Искандерами" и Х-101, но все равно высокие. Также появляются новые типы ракет, которые россияне выпускают в минимальном количестве, но их все равно применяют для атак.
Россияне имеют ресурсы, чтобы достаточно активно проводить массированные атаки,
– сказал Романенко.
За сентябрь россияне запустили по Украине 78 ракет Х-101, 19 "Искандеров" и 24 "Калибры".
"Скажем, они же не могут каждый день запускать по 600 (дронов – 24 Канал), но раз в 5 дней вполне способны. Например, в сентябре было 5 массированных запусков – каждые шесть дней. В частности, 7 сентября был антирекордный запуск 810 "Шахедов". А все остальные – более 500 "Шахедов", – отметил авиаэксперт.
Анатолий Храпчинский отметил, что Россию поддерживают Китай, Иран и КНДР, то есть возможность и ресурсы дальше проводить такие операции в России есть. Дополнительно есть информация, что враг наладил производство некоторых электронных комплектующих, которые нужны им для крылатых и баллистических ракет собственного производства.
Давайте не забывать, что Российскую Федерацию активно поддерживает Китай, Корея и Иран. То есть мы говорим о том, что у них есть возможность и ресурсы дальше проводить такие операции.
"Враг локализует производство и понятно, что за счет государств, которые ему активно помогают, он все же может накапливать и делать такие массированные обстрелы", – сказал авиаэксперт.
Что известно о массированной атаке 5 октября?
- Россияне нанесли комбинированный удар по критической инфраструктуре, в частности по энергетике. В результате атаки есть повреждения оборудования АО "Запорожьеоблэнерго". Также сложная ситуация в Сумской и Черниговской областях.
- Враг нанес не менее 10 ударов дронов и авиабомб по Запорожью. На утро 5 октября известно о одной погибшей – 69-летней женщине и 10 раненых.
- Россия убила целую семью во Львовской области в селе Лапаевка. Дом уничтожен до фундамента, 4 членов семьи погибли, среди них – 15-летняя девочка.