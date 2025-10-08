Жертв ворожого удару поховали в селі Мшана. Знайомі поділилися спогадами про них, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Що відомо про загиблих маму та доньку?

У середу, 8 жовтня, попрощатися з мамою та донькою прийшли рідні, друзі та односельці. Вони розповіли журналістам про загиблих.

Дуже добра сім'я була. Батьки й дитина, дочка. Дуже добрі – немає, що говорити. Ми через дорогу сусіди. Дуже добрі люди були,

– каже сусідка Віра.

Вікторія, яка навчалася з Анастасією в початковій школі, не може повірити в те, що сталося. Вона згадує однокласницю як світлу та завжди привітну людину, готову прийти на допомогу.

Моя внучка Анастасійка, і вона Анастасійка, хороша дівчинка була, дуже хороша. Та й Уляна була невинна. Вони пішли жити в Лапаївку, там така біда їх застала,

– поділилася сусідка Ірина.

Що відомо про трагедію на Львівщині?