Жертв ворожого удару поховали в селі Мшана. Знайомі поділилися спогадами про них, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Що відомо про загиблих маму та доньку?
У середу, 8 жовтня, попрощатися з мамою та донькою прийшли рідні, друзі та односельці. Вони розповіли журналістам про загиблих.
Дуже добра сім'я була. Батьки й дитина, дочка. Дуже добрі – немає, що говорити. Ми через дорогу сусіди. Дуже добрі люди були,
– каже сусідка Віра.
Вікторія, яка навчалася з Анастасією в початковій школі, не може повірити в те, що сталося. Вона згадує однокласницю як світлу та завжди привітну людину, готову прийти на допомогу.
Моя внучка Анастасійка, і вона Анастасійка, хороша дівчинка була, дуже хороша. Та й Уляна була невинна. Вони пішли жити в Лапаївку, там така біда їх застала,
– поділилася сусідка Ірина.
Що відомо про трагедію на Львівщині?
Російська атака вночі 5 жовтня стала наймасованішою для Львівщини – ворог бив по об'єктах енергетики, промисловості та житловому сектору.
На місце загибелі 15-річної доньки в Лапаївку з фронту приїхав батько. Володимир поклав квіти біля зруйнованого будинку та розповів про останню розмову з дитиною.
Раніше співчуття жертвам комбінованого удару висловив Володимир Зеленський.
До слова, перші кадри після прильотів у Лапаївці показала поліція.