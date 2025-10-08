У середу, 8 вересня, відбулося прощання із загиблими, місцеві прийшли вшанувати їхню пам'ять. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про прощання?
У селі Мшана прощаються із 40-річною Уляною Константиновою та її донькою, 15-річною Анастасією Гриців. Відомо, що мама й донька загинули під час масованого комбінованого обстрілу у селі Лапаївка Львівської області.
Поховають маму й доньку на місцевому кладовищі,
– ідеться у повідомленні.
У Мшані прощаються із загиблими внаслідок удару: дивіться відео
Деталі тієї нічної атаки
У ніч на неділю, 5 жовтня, основним напрямком російської атаки із застосуванням ракет та дронів стала Львівська область. У селі Лапаївка неподалік обласного центру в зруйнованому будинку загинула ціла сім'я.
Загибла внаслідок російського удару по житловій забудові Анастасія була ученицею 10 класу Лапаївського ліцею імені Героя України Георгія Кірпи. На місце трагедії 6 жовтня з фронту приїхав батько дівчинки.
Вже 7 жовтня відбувся чин похорону 68-річної Любові Константинової та 71-річного Михайла Константинова, які також загинули внаслідок обстрілу в Лапаївці.