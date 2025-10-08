У середу, 8 вересня, відбулося прощання із загиблими, місцеві прийшли вшанувати їхню пам'ять. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про прощання?

У селі Мшана прощаються із 40-річною Уляною Константиновою та її донькою, 15-річною Анастасією Гриців. Відомо, що мама й донька загинули під час масованого комбінованого обстрілу у селі Лапаївка Львівської області.

Поховають маму й доньку на місцевому кладовищі,

– ідеться у повідомленні.

У Мшані прощаються із загиблими внаслідок удару: дивіться відео

Деталі тієї нічної атаки